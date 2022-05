Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Documentaire voyage: Sénégal, le sage de l'Afrique - Dakar - Saint-Louis Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Mai 2022 à 01:28 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal offre à l’extrêmité ouest du continent africain, une mosaique de paysage et de peuplement. Bordé par l’Ocean atlantique, il est désertique au Nord et trpical au Sud. Terre des Ouolofs, des pasteurs peulhs, des Diolas, des Sérères et d’autres ethnies. Ce pays se découvre par les fleuves qui sillonnent son territoire faconne ses paysages et rythmes les villages qui les bornent. Le Sénégal a fait de sa diversité un atout sans sombrer dans les conflits qui ont miné ses voisins. Il offre aux visiteurs une multitudes de visages aussi, variés et ne finira de les captiver par la richesse de ses paysages et de ses traiditions.

La voie royale pour rentrer dans son territoire est sans nul doute Saint-Louis et son décors unique d’ancienne capitale coloniale, fondée par les francais en 1749. C’est dans cette ville agréable que l’histoire du pays a commencé.



Si Saint-Louis est née comme une île à l’embouchure du fleuve Sénégal, sa partie la plus vivante se trouve dans la langue de barbarie, ce cordon de sable qui se déroule entre le fleuve et les eaux de l’océan.



Ici, c’est le territoire des pêcheurs et le pont de Guet Ndar et le quartier. Très tôt le matin, les pêcheurs quittent leurs maisons pour aller pêcher.





