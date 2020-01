Doing Business 2020 : Me Moussa Sarr reçoit de la Banque mondiale un certificat de reconnaissance

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2020 à 19:36 | | 0 commentaire(s)|

Comme l'année dernière, la Banque Mondiale a décerné, à nouveau, un Certificat de reconnaissance à l’avocat Me Moussa Sarr pour sa contribution au Doing Business 2020.



Avocat d'affaires, Me Sarr est titulaire d'un DESS en droit des affaires, option Banque.





