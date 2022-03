Doléances: Macky Sall baisse les tarifs du pont à péage Le chef de l’Etat a entendu les doléances des passagers qui déplorent la cherté du pont à péage. Il a décidé de baisser les tarifs du péage. Le tarif de 200francs, désormais, les piétons vont traverser sans frais et sera zéro franc. Pour les motos, au lieu de 400, ils vont déboursé 200 FCFA.



Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Mars 2022 à 14:06

Les particuliers vont désormais payer 1000 FCFA au lieu de 2000 FCFA. Les minibus et fourgonnettes, au lieu de payer 3000 F CFA, le président fixe désormais le prix à 2000 FCFA.



De même que pour les bus, les chauffeurs vont emprunter le péage à 2500 FCFA au lieu de 3000 FCFA.



Pour les camions et véhicules spéciaux, il fallait payer entre 7500 à 15000 FCFA. Maintenant, Macky Sall décide de fixer les tarifs à 10.000 FCFA.

