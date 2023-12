Domaine agricole du maire de Sandiara : Un éleveur fracasse le bras du gardien Bes Bi- A. Ba, éleveur de 22 ans, comparaissait au Tribunal de grande instance de Mbour pour les faits de coups et blessures ayant occasionné une incapacité temporaire de travail de deux mois. Ces faits lui ont valu une peine de six de prison ferme. Voilà qui légitime encore le Code pastoral censé, en partie, régler les différends entre éleveurs et agriculteurs.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Décembre 2023 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

C’est dans le champ du maire de Sandiara qu’une bagarre a éclaté entre le gardien qui dit y avoir fait une exploitation et un jeune éleveur. La partie civile s’en est sorti avec de graves blessures au bras.



A Sène, 65 ans, n’oubliera pas de sitôt l’altercation qui l’a opposé au jeune berger en quête de pâturage. Il s’est présenté à la barre du tribunal avec un bras bandé, marque de la violence de l’acte posé par le prévenu.



A Ba a introduit ses bêtes dans le champ du maire de Sandiara dont je suis le gardien. C’était le 7 novembre dernier. Je lui ai demandé de faire sortir ses bœufs, il a catégoriquement refusé. Quand J’ai avancé vers lui, il m’a asséné des coups de machette au bras et ¬ la tète¨, raconte Séne.

A. Ba aurait pu me tuer. Je suis vraiment chanceux. Je ne lui ai porté aucun coup. Je n’avais rien entre les mains. Cette blessure est grave car J’ai même d¬ subir une opération. Je demande des dommages et intérêts de 8 millions¨, ajoute-t-il.



Mais c’est une autre version que sert le prévenu.

˙Il n’y avait que des herbes dans le champ. Je reconnais lui avoir porté des coups mais ce n’est pas avec une machette. C’est lui qui m’a le premier assené un coup avec son hilaire. Et je lui ai porté la riposte mais je le regrette¨, a déclaré le prévenu.



Dans une bagarre, on donne des coups et on en reçoit. Certes mon client n’aurait pas d¬ agir ainsi, mais le condamner ¬ six mois de prison comme le demande le procureur, pour un jeune qui n’a jamais eu maille partir avec la justice, c’est trop.

Madame la Présidente tendez-lui la perche¨ , a plaidé Me Sène, l’avocat de la défense.



Le tribunal a condamné le prévenu à une peine de quatre mois de prison ferme et à payer des dommages et intérêts d’un million à la partie civile.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook