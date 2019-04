Domaines : Mame Boye Diao remplace Mamour Diallo

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 21:32

Elhadj Mamadou Diao dit Mame Boye Diao a été nommé Directeur des Domaines à la Direction générale des Impôts et Domaines en remplacement de Mamadou Mamour Diallo, appelé à d’autres fonctions. Inspecteur principal des impôts et des domaines, il était jusque-là Directeur des Services fiscaux à la Direction générale des Impôts et Domaines.

