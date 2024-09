Domicile de Cheikh Oumar Hanne à Yoff: Présence suspecte de gendarmes aux alentours

En effet, en plus des mesures dites conservatoires prises par les nouvelles autorités avec notamment l’interdiction de sortie du territoire de dignitaires de l’ex régime, la traque se précise de plus en plus.



Justement, à moins d’une semaine de la date butoir préalablement annoncée par le premier ministre et à 24h du lancement de la « Nouvelle Responsabilité », plateforme forme politique d’Amadou Ba, dont Cheikh Oumar Hanne est l’un des initiateurs, une présence suspecte de véhicules de gendarmerie aux alentours de son domicile situé vers l’Aéroport Léopold Sedar Senghor intrigue plus d’un.



Arrestation imminente ou desimples manoeuvres, l’interrogation est bien légitime.