Don de sang : l’élan patriotique du commissariat de police de Saint-Louis Le commissariat de police de Saint-Louis a abrité une importante cérémonie de don de sang pour venir en aide aux hôpitaux et autres structures sanitaires de la région. Cette cérémonie organisée par le commissaire central Mamadou Tending, et toute son équipe. Il a profité de l'occasion pour magnifier l'implication de toute la communauté pour la réussite de cet évènement qu'il compte pérenniser après évaluation. Voici le commissaire Tending au micro de notre correspondant à Saint-Louis Adama Sall.

