Don financier à Marine Le Pen : Du pipeau selon les milieux diplomatiques en France

On en rit sous cape dans les milieux diplomatiques sénégalais, africains et français. La déclaration de Cheikh Aguibou Soumaré relative à un don de 7 milliards de francs qu’aurait fait le Président Macky Sall à Marine Le Pen, c’est simplement du pipeau. En fait un gros mensonge dans l’expression argotique, révèle LeTémoin.



L’on se demande d’ailleurs ce qui a pris l’ancien Premier ministre pour tenir de tels propos qui ne cadrent pas véritablement avec le personnage de l’homme. Dans les milieux diplomatiques sénégalais, africains et français basés à Paris, on estime que si de tels propos avaient une certaine réalité, cela ne saurait guère échapper à la presse française très fouineuse et très libre. Marine Le Pen en sait quelque chose puisqu’elle a été obligée de s’expliquer sur le financement russe de ses activités politiques suite aux révélations de la presse française.



A Paris, les propos de l’ancien président de la Commission de l’Uemoa sont à l’ordre du jour dans les cafés et les milieux diplomatiques. En tous cas, l’on n’est pas loin de se demander si l’ancien Premier ministre qualifié de politicien sans être un vrai politicien n’a pas été tout simplement manipulé. Une affaire qui n’a pas encore fini de révéler ses contours surtout que Cheikh Aguibou Soumaré est attendu pour édifier l’opinion publique nationale et française.