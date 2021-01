Mercredi 20 janvier 2021, Donald Trump quittera la Maison-Blanche où un nettoyage de fond en comble est prévu pour accueillir le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, et son épouse Jill. Le coût de ce déménagement est exorbitant. Non Stop People vous donne plus de précisions.Source : http://www.non-stop-people.com/actu/politique/dona...