L’artiste Baba Maal a été donné pour mort hier matin sur la toile par des internautes. Une rumeur qui s’est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. “Nous informons par ailleurs que Baaba Maal se porte à merveille et appelons tous, les parents, les amis, fans et sympathisants, au calme et à la sérénité. Baaba Maal vous donne rendez-vous les 10, 11 et 12 Décembre 2021 au festival les blues du fleuve à Podor”, rassure Oumar Wade, le Manager de Baaba Maal.

Rewmi