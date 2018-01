Données personnelles: 142 plaintes sur la table d'Awa Ndiaye

La Commission de protection des données personnelles (CDP) a été saisie de de 142 plaintes de 2014 à 2017, lesquelles portent sur des tratitements relatifs notamment à la biométrie, aux réseaux sociaux et à d’autres domaines, a dit mercredi à Dakar, Siradio Bâ, chef de la division du contentieux chargé des plaintes et des sanctions de cette autorité administrative.



"Depuis que nous avons initié nos travaux en 2014, jusqu’à présent, nous avons recensé plus de 142 plaintes qui portent sur des traitements relatifs aux systèmes de vidéo-surveillance, à la biométrie, aux réseaux sociaux, au domaine médical ainsi qu’à la presse en ligne", a-t-il dit.



Il s’exprimait lors d’un panel sur "le défi de la protection des données personnelles face aux usages du numérique", une rencontre présidée par la présidente de la CDP, Mme Awa Ndiaye.



"Nous avons réalisé beaucoup de missions de contrôle qui ont débouché sur des sanctions par rapport à des banques et dans le secteur des TIC", a expliqué M. Bâ, avant d’inviter à ’’un comportement responsable’’, relativement à l’utilisation des réseaux sociaux.









APS