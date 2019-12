Données personnelles: Ce que la CDP reproche au Cnts et à la Direction des Bourses

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Décembre 2019 à 11:08

La Commission de protection des données personnelles (CDP) épinglé le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS). Ce denier est mis en cause pour la collecte de données personnelles relatives à l’appartenance ethnique. En charge de la protection des données à caractère personnel, la CDP a requis des explications au CNTS sur la pertinence de ces informations dans le formulaire à remplir par un donneur de sang et sur les mesures prises pour garantir la sécurité et la confidentialité des dossiers médicaux. Mais le CNTS tarde à donner sa réponse.



Selon le quotidien "L’As" qui donne l’information, la Commission de protection des données personnelles (CDP) a aussi mis en cause la Direction des Bourses.



Il a constaté que des fichiers Excel contenant des données personnelles des étudiants, étaient partagés par la Direction des bourses avec l’ensemble des délégués des universités. Et ces informations se retrouvent entre les mains d’autres étudiants non habilités à les recevoir. A ce propos, la présidente de la Commission de protection des données personnelles (CDP) a envoyé une demande à la Direction des Bourses, aux fins d’explications sur les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité de ces fichiers partagés.



Tout comme le CNTS, la Direction des Bourses n’a pas aussi daigné envoyer sa réponse à la commission.



