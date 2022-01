«Door Marteau» électoral: La traite des électeurs misérables

A vingt-quatre heures (24) de l’arrivée de la course pour les mairies, l’argent coule et inonde les quartiers. Si les candidats sont unanimes que l’argent joue un rôle très important en politique, les politologues confirment que le « khaaliss » occupe aussi une place prépondérante dans la conscience des électeurs. Objection ?



Certains électeurs interrogés par « Le Témoin » quotidien soutiennent le contraire et disent qu’ils ne font que du « Door marteau » en cette période de campagne où les derniers publics ou municipaux sont semés à tout vent ! La preuve par Birane Ngom, frère de Farba Ngom, candidat de la coalition « Euleuk Sénégal » pour la mairie de Dieuppeul-Derklé-Castors. Hier, il a dit avoir débloqué 60 millions de francs pour octroyer des financements aux femmes de sa commune. Une enquête de proximité menée par « Le Témoin » à Castors et Dieuppeul a permis de confirmer que plusieurs femmes ont reçu effectivement une enveloppe 100.000 francs par ‘’musoor’. « Et chacune de mes deux sœurs a reçu le même montant. Mais on ne va pas voter pour le généreux donateur. Jamais ! C’est l’argent du contribuable sénégalais, il faut le prendre ! » confesse une habitante dans un éclat de rire.



Cet achat des consciences semble voué à l’échec dans la commune de Grand-Dakar. Tête de liste de la coalition Bennoo Bokk Yaakar (Bby), le maire socialiste sortant Jean Baptiste Diouf continue de distribuer à tout-va des billets de 5.000 cfa par personne et par vieillard. Pour venir en renfort à la coalition Bby, Mme Salimata Diop Dieng, ministre de la de la Femme et de la Famille, déclare avoir décaissé un montant de 10 millions cfa pour aider les « Mbotay » aussi appelés « Calebasses des femmes ». Explication : « Chaque calebasse ou regroupement féminin a reçu une somme de 100.000 cfa. Après répartition, chaque femme comme moi a bénéficié d’un pauvre petit billet de 2.000 cfa. C’est l’argent de l’Etat, il faut en profiter ! » nous confie Mme Diop, couturière à Niary-Tally. Pour la mairie de Dakar, certains misérables électeurs se souviennent de l’enveloppe de 40.000 cfa que Mme Soham Wardini leur avait octroyée en guise de « Aide Tabaski ». Une chose est sûre, « Le Témoin » est convaincu que c’est la traite des misérables électeurs.