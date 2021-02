Dopage dans le sport: Matar Ba mène le combat

Matar Ba et ses homologues ministres en charge des sports de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont eu un dialogue ce jeudi, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la rencontre à la septième conférence des parties (Cop7) à la convention internationale contre le dopage dans le sport qui se déroulera du 4 au 6 février 2021. Le thème choisi : « renforcer l’éthique, l’intégrité et les valeurs du sport dans l’espace CEDEAO »



Une occasion pour ministre des sports du Sénégal de se prononcer sur la pandémie et de ses conséquences dans le milieu sportif, notamment avec l’usage de produits dopant entres autres insanités dans le secteur. « Bien souvent, des personnes ou des entités mal intentionnées s’engouffrent dans les brèches ainsi ouvertes et bafouent les valeurs de l’activité sportive.



Et l’arrivée brusque de la COVDID-19 risque de leur ouvrir de larges boulevards d’impunité. Et de les inciter à continuer à saper nos systèmes sportifs », a déclaré Matar Ba.



Pour le ministre des sports, « si nous ne renforçons pas notre vigilance, si nous ne préservons pas nos systèmes sportifs et nos athlètes, si nous ne mobilisons pas nos ressources en mutualisant nos efforts et nos initiatives ; en somme, si nous ne prenons pas les mesures appropriées qui s’imposent, l’après COVID-19 sera une période très difficile dans l’espace CEDEAO », a-t-il soutenu.

