Dossier Sweet Beauty : Les confidences de l’ex capitaine Touré au Doyen des juges

Près d’une semaine après la confrontation dans le bureau du Doyen des juges entre Ousmane Sonko et Adji Sarr qui accuse le président de Pastef de viol et menaces de mort, l’ex capitaine de la gendarmerie, Seydina Oumar Touré a été entendu hier par le Doyen des juges.



L’ancien agent de la Section de recherches de Colobane a campé sur ses positions, en maintenant ses déclarations, rapporte "Libération". Oumar Touré, qui fut de ceux qui ont mené l’enquête sur l’affaire « Sweet Beauty », a également remis en cause la conduite de l’ancien procureur Serigne Bassirou Guèye dans ce dossier.



L’ex capitaine Touré a évoqué quelques points saillants du dossier. « Au cours de l’audition d’Adji Sarr, elle m’a dit: i[Tonton, est-ce que je n’aurai pas de problèmes dans cette affaire? Je ne veux pas que ma patronne qui est à l’hôpital Fann, soit au courant’’. Je lui demande sa pièce d’identité nationale. Elle m’a dit que celle-ci est fausse, car elle y a 20 ans alors que son âge réel est de 17 ans ]i», avait révélé le désormais ex enquêteur de la Section de Recherches.



Quant aux prélèvements effectués sur Adji Sarr, le capitaine Touré indique qu’ils « ne sont pas crédibles ». Car, ils ont été effectués avant la réquisition. « On ne sait pas d’où vient ce prélèvement, donc c’est une preuve qui peut être remise en cause », précise-t-il.



Sur l’audition de Sidy Ahmed Mbaye, il explique: « Quand j’ai fini avec Adji Sarr, il fallait maintenant entendre un de ses amis, Sidy Ahmed Mbaye. Quand je l’ai entendu, ils sont d’abord sortis. Puis, le capitaine Diouf est venu dans mon bureau. Je lui ai expliqué ce qui s’est passé. Il a participé à l’audition. A la fin, Sidy Mbaye aussi a eu peur, parce que le capitaine a posé des questions rigoureuses. Puis le capitaine est parti, car il avait été appelé sur une autre affaire. Sidy Ahmed Mbaye a signé le Pv, en me demandant s’il n’aura pas de problèmes. Je lui ai dit que si ce qu’ils disent est vrai, il n’y a pas de problème par ce qu'ici, les gens sont impartiaux ».



Quant au processus d’enquête, le capitaine Touré a parlé d’une certaine pression exercée sur eux par le parquet: « La procédure de l’enquête a été bâclée, dans la mesure où le procureur nous a mis une pression à tel point qu’on ne pouvait pas terminer les procès-verbaux. Il y a des choses qu’on a omises. Dans cette affaire, la gendarmerie est restée debout », dit le capitaine Oumar Touré.



A signaler que Seydina Oumar Touré figure dans la liste des personnes dont les avocats de Ousmane Sonko réclamaient l’audition. Il est l’auteur du premier procès-verbal d’enquête de l’affaire Sweet Beauty. Il sera radié de la gendarmerie, après qu’il s’est publiquement prononcé sur le dossier.















Sud Quotidien