Douane: 264 sacs de sucre frauduleux saisis à Nganda

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Septembre 2020 à 00:24 | | 0 commentaire(s)|

S’agissant des opérations de sécurisation du marché intérieur et de la lutte contre la fraude et la contrebande, les agents du Poste des Douanes de Nganda, Subdivision de Kaffrine ont intercepté 264 sacs de sucre dissimulés dans des sacs de mil et transportés à bord d'un camion en provenance de Mbapp Lohene, village frontalier avec la Gambie. La saisie a eu lieu le mercredi 19 août 2020 à 10 heures.



La valeur totale des marchandises frauduleuses saisies et des moyens de cache et de transport est estimée à 16.946.500 francs Cfa. Le propriétaire de la marchandise a été arrêté et mis à la disposition du Parquet de Kaolack.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos