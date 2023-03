Douane : Un bus arrêté avec des sacs d’oranges où une quantité importante de drogue était cachée… Décidément les trafiquants de drogue sont toujours entre truc et astuce pour faire passer leur marchandise illégale. Mais ils trouveront toujours nos braves forces de défense et de sécurité, y compris nos soldats de l’économie : la douane. Leur superbe coup de filets a été l’arrestation d’un avec des sacs d’oranges et d’arachide qui en réalité contenaient une quantité importante de drogue cachée…Vidéo

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mars 2023 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

L’info a été partagée par Jambaars Yi Officielle, le site web, qui permet de suivre toute l’actualité des forces de défense et de sécurité du Sénégal. (Militaire et Paramilitaire) Diambars Yi Sénégal



Elles sont composées des forces armées, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de l'administration pénitentiaire, du service national des douanes, du service des eaux, forêts, chasse et de la conservation des sols, et du service d'hygiène.







