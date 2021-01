Douanes : Le directeur général appelle à la digitalisation des procédures

Dissertant sur le thème de cette édition, Abdourahmane Dièye soutient que le troisième axe qui renvoie au renouveau, nous interpelle sur la prégnance de l’adoption des technologies de pointe (drones, outils non intrusifs,

etc.) et de la digitalisation des procédures douanières.



«En effet, une des leçons à tirer de cette pandémie est de promouvoir, aujourd’hui plus que hier, l’économie numérique en visant une forte maturité digitale des procédures douanières », a déclaré M. Dièye. Selon lui, il convient de souligner que la dématérialisation des procédures est déjà un acquis pour les Douanes sénégalaises et sert de fondement pour le vaste chantier de la digitalisation et de la numérisation. Fort heureusement, explique-t-il, dans cette voie, la Direction générale des Douanes a déjà mis en production l’outil d’aide à la décision reposant sur l’informatique décisionnelle appelée aussi Business intelligency (BI).



En conséquence, il affirme que l’avenir des Douanes sénégalaises peut être appréhendé avec confiance à travers le tryptique (Recettes-Facilitation-Sécurisation) dont la symbiose recherchée reposera forcément sur l’informatisation, la digitalisation et la modernisation des procédures conformément aux axes de la Stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme (Srmt) et au vaste programme de modernisation de l’administration des Douanes (Promad) en phase d’élaboration. Avant de clore son propos, il a encouragé et remercié tous les agents et personnel de l’administration des Douanes pour les excellents résultats de 2020, malgré le contexte difficile marqué par la pandémie de Covid-19.

Adou FAYE





