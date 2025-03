Douanes : Vaste mouvement chez les inspecteurs

Un mois après sa prise de fonction, le Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye a procédé, hier, à un vaste mouvement au niveau des personnels cadres. Autrement dit, les inspecteurs des Douanes.



A cet effet, il a pris une note de services portant mutation d’inspecteurs des Douanes. Et plusieurs subdivisions et bureaux des douanes tels que Dakar-Port-Sud, Dakar-Extérieur, Dakar-Port-Centre, Guichet Unique de Dakar, Zone Franche Industrielle, Bureau Keur Ayib et autres, ont été chamboulés.















Le Témoin