Douanes : les priorités du nouveau Directeur général Le nouveau Directeur général des Douanes, Abdourahmane Dièye a pris fonction, hier. Le nouveau patron des Douanes dit faire de l'élargissement de l'assiette fiscale, l'atteinte du taux de pression fiscale de 20% à l'horizon 2023, ses priorités. Ainsi donc, a-t-il dit, la mobilisation des recettes, la sécurisation des produits porteurs de recette, et la mise en œuvre des réformes et stratégies contre les menaces sécuritaires, dans un contexte sous régional, seront, entre autres les grands axes de sa politique, rapporte Kritik.

