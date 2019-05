Douanes : remue-ménage dans les directions stratégiques Mbaye Ndiaye, ex-Inspecteur principal des Douanes, précédemment Directeur régional du Nord, est le nouveau Directeur des Opérations douanières. Il remplace à ce poste Abdoul Khadre Dieylani Niang.

Samba Dia, Inspecteur des Douanes de classe exceptionnelle, jusqu'ici Directeur du Contrôle interne, devient le Directeur du personnel et de la logistique, en lieu et place de Mouhamadine Oumar Bâ.

Mouhamadine Oumar Ba, Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, qui était le Directeur du Personnel et de la logistique, devient Directeur du Contrôle interne.

L'arbitre international de football, Malang Diédhiou, Inspecteur principal des Douanes, récemment retraité de l'arbitrage pour avoir atteint la limite d'âge de 45 ans, quitte son poste de Chef du Bureau de la Zone franche industrielle pour remplacer Alassane Bâ à celui de Directeur régional.

Amidou Ndiaye, Inspecteur principal des Douanes, est nommé Directeur régional du Nord. Il remplace Mbaye Ndiaye. Amidou Ndiaye était avant sa nomination, Chef du Bureau des Douanes de Dakar Port Sud.

Abdourahmane Dièye, Inspecteur principal des Douanes, jusqu'ici conseiller technique au ministère des Finances et du Budget, est nommé Directeur régional de l'Ouest. Un poste où il succède à Moustapha Sy.



