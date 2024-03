Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Douanes sénégalaises: Mbaye Ndiaye, Directeur général poursuit ses tournées au sein des unités intérieures Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2024 à 22:10 | | 0 commentaire(s)| À la suite de sa nomination aux fonctions de Directeur général des Douanes, le Dr Mbaye NDIAYE a effectué la première étape de sa tournée à l’intérieur du pays par la Direction régionale des Douanes du Centre regroupant les régions administratives de Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine pour s’enquérir des conditions de travail des unités douanières.

La deuxième étape de sa tournée s’est déroulée du 26 février au 04 mars 2024, au niveau des unités des régions douanières du Sud-est ( Tambacounda et Kedougou) et du Sud ( Kolda et Ziguinchor). Partout où il est passé, le Directeur général des Douanes s’est réjoui du travail remarquable abattu par les soldats de l’économie en termes de mobilisation des recettes budgétaires et de lutte acharnée contre la fraude sous toutes ses formes.



Également, il a insisté sur les défis spécifiques à cette bande frontalière, notamment la nécessité de renforcer la vigilance au regard des menaces sécuritaires et émergentes ainsi que la prise en charge rapide des marchandises.



Au titre des conditions de travail des agents et conformément au Programme de Modernisation de l’Administration des Douanes ( PROMAD) en cours de mise en œuvre, le DGD a instruit ses services compétents de mettre en place des équipements et installations de nouvelle génération qu’exige aujourd’hui la défense économique du territoire douanier.



En outre, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, le Dr Mbaye NDIAYE s’est rendu, tout à tour, en République du Mali, en République de Guinée et en République de Gambie. Les échanges ont porté essentiellement sur l’assistance mutuelle administrative entre les administrations douanières des différents pays et la mise en service et/ou la création de postes de contrôle juxtaposés.















