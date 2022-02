Douanes sénégalaises: Saisie de 1654 kg de chanvre indien au Centre du pays et sur le Littoral…

Les unités de surveillance douanière intensifient la lutte contre le trafic illicite. Les opérations de bouclage engagées au Centre, sur les Corridors et sur le Littoral, ont permis d’intercepter et de saisir d’importantes quantités de chanvre indien et de faux médicaments.



Selon un communiqué de la Division Communication de la Douane, tout d’abord une importante saisie portant sur 1240 kg de chanvre indien a été réalisée par la Brigade mobile des Douanes de Koungheul, Subdivision de Kaffrine, Direction régionale du Centre, le vendredi 18 février 2022 vers 16 heures. L’opération a été réalisée au poste de contrôle de Koungheul sur le corridor Dakar-Bamako. La drogue était dissimulée dans un double fond d’un camion malien en partance pour Dakar. Malgré l’ingéniosité du modus operandi, le dispositif de surveillance et le flair des agents ont réussi à stopper la tentative d’introduction frauduleuse dans le territoire national, de cette grosse quantité de drogue, dont la contrevaleur est estimée à 148 millions de francs Cfa.



Selon "Le Témoin", le chauffeur a été appréhendé et l’enquête suit son cours. La brigade maritime des Douanes de Joal s’est aussi signalée en interceptant une pirogue à moteur transportant 414 kg de chanvre indien. La contrevaleur du chanvre indien est estimée à 29. 914.000 francs Cfa. Un prévenu a été arrêté et mis à la disposition du Parquet de Mbour.

