Douanier tué de plusieurs balles par des inconnus: Ce qui pourrait être le mobile du crime Un douanier répondant au nom de Leo Faye a été tué par balles par des malfaiteurs. Le drame est survenu mardi vers le coup de 20 h 30 au poste de douane de Rosso-Sénégal. Toutefois, aucune information concernant le mobile du crime odieux n'est connue. Le jeune douanier était en service au poste de douane de Rosso-Sénégal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juillet 2021 à 07:04 | | 0 commentaire(s)|

Cette zone proche de la Mauritanie est souvent indexée à cause d'une certaine porosité de la frontière. En dépit du travail remarquable des forces de défense et de sécurité, insécurité sévit toujours dans la zone.



Joint au téléphone par Seneweb, M. Cheikh Gaye, maire de Rosso-Sénégal déplore cet acte ignoble avec la dernière énergie. Toutefois, L'édile de la cité frontalière, évoque beaucoup de questions liées à l'insécurité telles que: le commerce étranger, la traversée clandestine ainsi que les questions liées au vagabondage frontalier.



Par ailleurs, il a loué la dynamique et le travail remarquable des éléments des forces de défense et de sécurité dans la zone qui, selon lui, font un boulot excellent pour veiller sur les personnes et leurs biens.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos