Double Less: « Balla Gaye 2 prêt à affronter tout le monde sauf Boy Niang »

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Avril 2018

Ce n’est pas demain la veille que Boy Niang, vainqueur de Sa Thiès, croisera le fer avec Balla Gaye 2. C’est du moins ce que confirme le père du Lion de Guédiawaye, Double Less.



« J’entends comme tout le monde dans la presse qu’il y a des promoteurs qui souhaitent le combat de Balla Gaye 2 contre Modou Lô. Comme je l’ai dit tantôt, mon fils Balla Gaye 2 est prêt à affronter tout le monde sauf Boy Niang. Il n’est pas dans les plans de Balla Gaye 2. Je ne dis pas qu’ils ne vont jamais s’affronter, mais ce n’est pas dans l’immédiat. Balla Gaye 2 a un travail à terminer et Boy Niang 2 n’en fait pas partie », a tenu à souligner Double Less dans Sunu Lamb, repris par wiwsport.



Ainsi, à part le fils de De Gaulle, « depuis sa victoire contre Gris Bordeaux, précise l’ancien seigneur des arènes, il n’y a aucun promoteur qui m’a contacté pour un combat. Balla Gaye 2 n’écarte aucun lutteur. Son job, c’est la lutte. Il est prêt à affronter tout adversaire que les promoteurs nous proposeront ».

