Double Less: « Balla peut redevenir Roi, il ne craint pas Modou Lô… »

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Avril 2018 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

Double Less, ancien champion de lutte qui s’est livré à Sunu Lamb, revient sur le retour de son fils, Balla Gaye2 qui a fini de battre Gris Bordeaux grâce aux avertissements concédés par son adversaire. A l’en croire, son fils peut redevenir roi des arènes et qu’il n’a rien à craindre de Modou Lô car il l’a déjà battu.



Etat physique de Balla Gaye 2



« Un lutteur doit progresser à chaque combat. Le travail est loin de se terminer. Balla Gaye2 a l’avenir devant lui. Il doit travailler davantage. Il dispose d’une force qui lui permet de faire face à n’importe quel adversaire. Mais il lui reste un peu pour retrouver son véritable niveau physique. N’oubliez pas qu’il est resté quasiment trois ans sans lutter. S’il était assez compétitif, il aurait battu Gris Bordeaux rapidement et facilement. Cela s’est ressenti d’ailleurs dans son combat », avoue Double Less.



Balla Gaye2 vs Modou Lô, un combat logique



« Je suis d’accord pour la matérialisation de ce combat, cela ne me pose aucun problème. Ma conviction est que tous les lutteurs doivent s’affronter. Je ne crois pas à cette nouvelle mentalité qui veut que des lutteurs s’évitent ou refusent de se croiser. Il faut de la compétition.



Les lutteurs doivent aussi arrêter de faire des déclarations incendiaires à l’encontre de leurs collègues. On peut refuser un lutteur quelconque et vouloir l’affronter demain. Je n’ai jamais écarté un potentiel adversaire de Balla Gaye 2, pourvu que cela soit un combat logique. Pour Modou Lô, Balla Gaye 2 l’avait déjà battu. Il n’a rien à craindre de lui », prévient-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook