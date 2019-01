Double Less : "Balla sera de nouveau roi des arènes, les gens l'ont enterré très tôt"

Double Less est sur un nuage depuis la victoire de son fils sur Modou Lô. "Ça m'a procuré du bonheur parce qu'il y avait beaucoup de tension autour de ce combat", a-t-il confié au journal "Sunu Lamb".

Le père de Balla Gaye 2 va même plus loin : " Balla Gaye 2 sera roi des arènes de nouveau. Si c'était moi qui donnais ce titre, Balla en hériterait aussitôt après sa victoire. Mais, il est sur la bonne voie".

Cependant, il demande à son fils, que les gens ont enterré très tôt, de ne pas dormir sur ses lauriers : "Qu'il accentue ses entraînements, puisqu'il sera très attendu par ses fans et ses détracteurs".



