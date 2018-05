Double Less écarte Modou Lô du chemin de Balla Gaye: "Je ne vendange pas la carrière de mon fils"

A l’instant où le combat revanche Balla Gaye 2 / Modou Lô est plébiscité, des obstacles semblent se dresser. Double Less s’est prononcé sur le combat revanche entre son fils Balla Gaye 2 et Modou Lô. C’était en marge du festival organisé à Malika hier par la Fédération des associations des ressortissants du Sud du Sénégal (Fenaress) où il a été honoré. Pour l’ancienne gloire de la lutte sénégalaise, ce n’est pas encore le moment d’accorder la revanche à Modou Lô.



« Je prie Dieu de me donner une longue vie pour que j’assiste à cette revanche, qu’on puisse discuter et tomber d’accord sur les modalités d’organisation de ce combat. Le moment venu, je déciderai de sa tenue. Je précise que je n’irai pas à l’aventure. Je ne vais jamais vendanger la carrière de mon fils. Ce combat n’est pas encore d’actualité. Il faut qu’on discute sérieusement et qu’on accorde les violons d’abord. »













