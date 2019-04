Double fracture tibia-péroné : les Lions soutiennent Khadim Ndiaye La double fracture tibia-péroné du portier international sénégalais, Khadim Ndiaye, a fait réagir les Lions sur les réseaux sociaux, pour marquer leur solidarité avec le portier du Horoya AC, blessé lors du quart de finale retour de Ligue des champions contre le Wydad Csablanca, samedi.

"Courage dans cette épreuve on prie pour toi frère. Tu es un battant tu reviendras plus fort. Je suis bien placé pour en parler", a écrit Kara Mbodji sur Instagram. Mame Biram Diouf, son ami en sélection ne cache pas son chagrin: "Triste nouvelle mon ami. Reviens-nous vite."

Le capitaine des Lions Cheikhou Kouyaté, l'ancien international Henri Camara et Pape Aliou Ndiaye ont aussi souhaité prompt rétablissement au gardien du Horoya Ac.

"On est de tout coeur avec toi Khadim. Tu reviendras plus fort", a écrit Kouyaté.

"Courage Gaïndé et reviens plus fort.Prompt rétablissement",ajoute Henri.

"Prompt rétablissement à toi frère. Gaïndé un jour, Gaïndé toujours" a posté le milieu de Galatasaray.



