Double meurtre à Cap-Skirring : le tueur présumé arrêté

L’auteur présumé du double meurtre commis chez un couple de Franco-Sénégalais à Cap-Skirring a été arrêté samedi par la gendarmerie. Il s’agit de Cheikh Omar Dramé alias Cheikh Diatta qui, dans la nuit de jeudi à vendredi, aurait tiré à bout portant sur le charpentier Ibrahima Diatta dit Bouks et le gardien Noël Diatta.



Ces derniers étaient employés dans la maison du couple, à la Baie de Boucotte de la station balnéaire. En se retirant après son forfait présumé, le suspect aurait ligoté et violé la gouvernante de la maison avant de mettre le feu à la demeure.



D’après Libération et L’Observateur, repris par Seneweb, la cavale de Cheikh Diatta a pris fin à Mlomp, un village du département de Bignona. «Il a été arrêté avec son arsenal après avoir été localisé par les gendarmes», rapporte le journal du Groupe futurs médias. La même source mentionne que le meurtrier présumé aurait déclaré, en se rendant aux enquêteurs : «Je suis fini».



Citant des sources anonymes, Libération informe que le mis en cause «fréquentait bien la maison du couple franco-sénégalais à qui il devait de l’argent». Il a été placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Cap-Skirring. «Il pourrait être déféré, dans les prochains jours, devant le procureur de la République près le tribunal de Ziguinchor. Il devra répondre des crimes d’incendie volontaire, de meurtre ou d’assassinat et de viol», rapporte L’Observateur.



Brûlé dans l’incendie de sa maison, le patron des deux victimes est admis aux urgences du district sanitaire de Cap-Skirring.



Les corps du charpentier et du gardien seront remis à leurs familles ce mardi après les autopsies qui pourraient être réalisées ce lundi, selon Libération.