Double meurtre de Médinatoul Salam: Cheikh Béthio et ses disciples devant le juge le …

Mercredi 29 Août 2018

L’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam peut connaitre son dénouement dans les prochains jours. Cheikh Béthio Thioune et plusieurs de ses disciples, dont les 16 qui sont en détention préventive à la prison de Thiès seront devant le juge le 15 octobre prochain. Le quotidien Walf, repris par senego précise que l’audience se déroulera devant la chambre criminelle de Mbour.



Pour rappel, ces détenus en détention provisoire, ont été arrêtés en avril 2012 dans le cadre du double meurtre de Médinatoul Salam. Aujourd’hui, ils réclament justice et veulent être jugés.



Leur guide, Cheikh Béthio Thioune, a été écroué dans le cadre de ce dossier, avant de bénéficier d’une liberté provisoire.

