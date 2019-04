Double meurtre de Médinatoul Salam : Cheikh Béthio jugé par contumace ?

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2019 à 08:45



Le procès du double Meurtre de Médinatoul Salam qui implique 19 « thiantacounes » et leur guide Cheikh Béthio Thioune s’ouvre aujourd’hui à la Chambre criminelle du tribunal de Grande instance de Mbour. Sauf décision de renvoi, le principal accusé risque d’être jugé par contumace. Cheikh Bethio pour le citer, est toujours en dehors du pays. Il serait nous dit-on à en convalescence dans un hôpital à Bordeaux (France).



D’ailleurs, il n’a pas comparu lors d’une audience tenue la semaine portant sur l’identification des accusés. Il a été représenté par l’un de ses avocats, Me Moustapha Dieng, lequel a déposé un dossier médical pour convaincre le juge de sa maladie puis de son indisponibilité.

Il revient maintenant au magistrat d’apprécier et de décider de la tenue ou non du procès en son absence.



Leral

