Double meurtre de Médinatoul Salam : Jour de vérité pour Béthio Thioune et Cie

Lundi 6 Mai 2019

Le verdict du procès du meurtre de Ababacar Diagne et Bara Sow est attendu aujourd’hui. La Chambre criminelle de Mbour va sceller le sort de Cheikh Béthio Thioune et ses dix-neuf disciples et co-accusés.



Pour rappel, le procureur a requis des travaux forcés à perpétuité contre le guide des Thiantacounes et 17 autres personnes et 10 ans de travaux forcés contre Serigne Saliou Barro, Samba Ngom et Samba Ndour.



Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a demandé outre la peine requise, un mandat d’arrêt international contre le guide des Thiantacounes et la saisie de ses biens. A suivre…











Leral

