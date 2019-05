Double meurtre de Médinatoul Salam: Les dernières confessions des co-accusés de Cheikh Béthio Thioune

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2019 à 08:50 | | 0 commentaire(s)|

Avant de décider du renvoi du délibéré, le juge Thierno Niang a appelé un par un les co-accusés de Cheikh Béthio, afin qu’ils délivrent leurs derniers mots. Selon les propos rapportés par « Le Quotidien », les accusés ont tous exprimé leurs regrets.



« Vous avez osé nous juger. On a fait sept ans de prison. On est privé de tout. Je n’ai pas assisté à l’enterrement de ma mère. Je n’attends que la justice. Je reste sur mes propos », déclare Cheikh Faye, présenté par l’accusation comme l’instigateur de la bagarre mortelle. Serigne Khadim Seck, l’auteur des coups de feu d’enchaîner : « Je présente mes excuses. Bara était avec moi, Ababacar m’était inconnu. Je dispensais la foule avec ces coups de feu en l’air. J’ai appris les écrits de Serigne Saliou ».



Momar Tall Diop admet lui aussi ses erreurs et déclare : « Nous avons été trahis par notre passion, on ne nous a pas dit de tuer ». Samba Fall de renchérir : « J’ai un petit regret, celui de n’avoir pas fait preuve de dépassement pour éviter la bagarre. Nous avons été inconscients. Je ne nie rien. Les défunts sons sous terre, nous les retrouverons tôt ou tard. On doit s’excuser devant Cheikh Béthio a qui nous avons fait beaucoup de tort ainsi qu’à sa famille ».



Pape Ndiaye, Ablaye Diouf, Mame Balla Diouf, Demba Kébé Aziz Mbacké Ndour, et tout le reste ont abondé dans le même sens.

