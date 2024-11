Double meurtre de Pikine : Nabou Léye obtient une liberté provisoire

Placée sous mandat de dépôt le 28 août dernier pour les crimes d’associations de malfaiteurs, complicité d’assassinat avec barbarie, Nabou Léye a bénéficié, hier jeudi, d'une liberté provisoire. L'information a été confirmée à Seneweb par une source autorisée proche du dossier.



La libération de la danseuse citée dans le double meurtre survenu à Pikine Technopole, est consécutive à la demande de mise en liberté provisoire déposée par ses avocats dont Me Souleymane Ndéné Ndiaye, Me Guédel Ndiaye et Associés, détaille Seneweb.



Le juge d'instruction a rendu hier sa décision et Nabou Léye est sortie de prison d'après la même source.



"Malgré toutes les fables qui ont été racontées dans ce dossier, il était vide en tant qu'il concernait Nabou Léye. Personne ne l'a mise en cause et aucun élément à charge contre elle ne figure au dossier. Et le juge a pris sa responsabilité pour tirer les conséquences de cela", déclare l'interlocuteur du site web.