Doudou Diagne Diecko, Président Mouvement Beug Sa Rew: «Tout lébou est libre de voter pour qui il veut» Se prononçant sur les consignes de vote données à la communauté léboue par l’imam de Dakar, le leader du Mouvement Fidèle Beug sa rew, Doudou Diagne Diecko estime qu’il s’agit d’une «dérive regrettable». Il craint que s’installent des dynamiques communautaristes pour ne pas dire ethnicistes au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 09:28 | | 0 commentaire(s)|

De la même manière, il ajoute qu’il faut éviter, à cause de considérations politiques, de diviser les lébous dans leur unité originelle. « Chaque lébou est libre de voter pour qui il veut, tout comme chaque Sénégalais est libre de voter pour qui il veut. Cela relève de l’évidence, certaines consignes de vote ne sauraient prospérer », s’indigne Doudou Diagne Diecko.



Arrimé à la mouvance présidentielle depuis 2014, le leader du Mouvement Fidèle Beug sa rew, Doudou Diagne Diecko a une opinion tranchée. Il ne s’alignera pas derrière Abdoulaye Diouf Sarr si ce dernier est le candidat à la mairie de Dakar de la mouvance présidentielle. Il dénonce une gestion «fractionniste» de ce dernier et déplore sa position sur le foncier dit lébou.



Du reste, il déplore le retard occasionné dans la modernisation de la cité religieuse de Yoff et a une pensée pour les nombreux jeunes de la localité, morts en tentant l’aventure ambigüe de l’émigration par pirogue.











Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos