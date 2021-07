Doudou Ka, Dg AIBD à reconquête de Bignona : «Nous ne ménagerons aucun effort pour inverser la tendance » Le « Big boss » de tous les aéroports du Sénégal, Doudou Ka, progresse en profondeur pour parler, conquérir et reconquérir les militants et les bases. Il faisait cette déclaration ce week-end à Sindian dans le département de Bignona, lors du meeting de Ansoumana Sané, SG de l'AIBD qui a fait une mobilisation exceptionnelle.

"Nous ne ménagerons aucun effort pour aller inverser la tendance, retrouver la Casamance au coeur du projet du Président Macky Sall. Cette mobilisation montre que la reconquête de la base politique affective du Président Macky Sall est à Fogny. les six communes de Ziguinchor seront APR 100%. A partir d'aujourd'hui Sindian sera APR, quels que soient les choix que l'opposition va faire. Après bien sûr la mairie de Djinaky, de Suelle, de Djibidione et les autres mairies de Mlomp qui sont déjà acquises au Président Macky Sall", assure le DG de l'AIBD. Propos relayés par le journal « Evidence ».





Il ajoute: "Avant le Président Macky Sall, l'Etat du Sénégal n’avait injecté zéro FCFA pour le financement des femmes à Sindian. Pendant sa magistrature le Président Macky Sall m'a demandé d'injecter 935 millions de FCFA à Sindian, pour financer 2055 femmes dans la commune. On n’a pas besoin de comparer... Cela veut dire que le Président a mis la Casamance au coeur de de son projet de développement. Il a choisi des enfants de la Casamance pour les mettre à ses côtés dans les positions les plus stratégiques", a déclaré le DG Doudou Ka.



Il informe qu'enfin le Président Macky Sall a choisi Ansoumana Sané pour la mairie de Sindian. « Moi j'ai choisi Ansoumana Sané. Nous lançons un message à tous les cadres de la majorité présidentielle, pour accompagner cet élan de la jeunesse du Président Macky Sall, qui a un défi générationnel. Qui est de remettre les bases affectives du Président dans ses mains pour continuer de développer la Casamance », a-t-il conclu.



Ansoumana Sané SG de l'AIBD, après avoir déclaré sa candidature à la mairie de Sindian devant cette mobilisation exceptionnelle, à son actif, remet une vieille doléance sur la table du Président Macky Sall.



"Je sollicite auprès du Président de la République, de qui je sais bénéficier d'une attention particulière la réalisation de la boucle du Fogny, cette route qui au-delà d'être physique, sera économique. Puisqu'elle permettra la connexion sociale, économique et culturelle de cette zone qui a tant donné au Sénégal pour qu'ensemble nous continuons à participer efficacement à l'oeuvre de la construction d'un Sénégal meilleur".



