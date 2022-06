Doudou Mané "déshabille" le projet Pastef et quitte Ousmane Sonko Sur sa page Facebook, Anita Diop a posté la démission de Doudou Mané qui a déclaré travailler pour Pastef, mais pas pour des rebelles

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Juin 2022 à 22:08 | | 1 commentaire(s)|

Objet : RETRAIT DU PARTI PASTEF LES PATRIOTES

- Secrétaire Général de Pastef Dakar

- Coordonnateur de Pastef Biscuiterie



Chers frères et sœurs patriotes, j'ai décidé de me retirer de mes responsabilités à Pastef.

Mon combat pour la démocratie se poursuit et ce ne sera pas seulement contre la politique de Macky SALL.

Nous ne devons plus accepter certaines façons de faire de la politique.

La meilleure façon de faire avancer une organisation, c'est d'accepter les critiques et remarques des autres, surtout lorsqu'elles sont objectives.



Avoir une opinion autre, ne doit pas créer de l'animosité, ni de l'antipathie entre collaborateurs.

J'ai le choix d'être libre et de continuer à suivre mes convictions, il ne faut surtout pas accepter du n'importe quoi, sinon l'histoire se répétera.



Ousmane SONKO m'a déçu, tout le monde est comme lui à Pastef, des hommes mauvais et haineux. Ils auront beau faire et dire mais ils n'iront nul part.



Na niou defarat sou niou Djiko yi, je m'étais engagé pour changer le Sénégal et non pour servir des rebelles du MFDC

Doudou MANE, Biscuiterie

