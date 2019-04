Doudou Wade: « on va vers un Président hyper puissant » Doudou Wade, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais s’est « très surpris » de la décision de supprimer le poste de Premier ministre.

Invité de l’émission Objection de Sud Fm, ce dimanche, Doudou Wade affirme tout de go, « j’avoue très honnêtement que j’ai été très surpris par cette décision ». Doudou Wade a rappelé que « à chaque fois que ce poste a été supprimé sous Senghor et Diouf, il a été ramené avec beaucoup de difficultés ». et de s’interroger, « La déclaration de politique générale du Premier ministre, les questions au gouvernement, la présence du Premier ministre à l’Assemblée nationale tous les mois, la motion de censure, toutes ces questions aujourd’hui, en principe, je ne sais pas ce que ça va devenir ».

Toutefois, avertit Doudou Wade, « nous allons vers un président de la République hyper puissant. Nous allons avoir un président de la République qui aura tous les pouvoirs ».



