Doudou Wade rectifie le ministre de la Justice

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mai 2019 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

Apres le vote samedi dernier, de la loi constitutionnelle n°07-2019, l’ancien député, Doudou Wade, montre au créneau pour relever les failles de l’amendement présenté par le Garde des Sceaux, Me Malick Sall.



D’après M. Wade, l’amendement présenté par ce dernier est ‘’très mal formulé, mal écrit’’, d’un point de vue purement formel. Quant au fond, il estime que le texte de l’article 63 est d’une autre époque. Mais plus grave, si l’on en croit Doudou Wade, Me Malick Sall aurait commis une erreur qui pourrait être lourde de conséquences.



Qu’en est-il ? Il a tout simplement exhumé, selon M. Wade, de son sarcophage le parlement, qui n’existe plus dans l’architecture constitutionnelle du Sénégal depuis le début de la deuxième alternance.













Enquête



