Doungou Camara, capitaine des "Lionnes": « Que le hand-ball soit valorisé à sa juste valeur »

Vendredi 21 Décembre 2018

Capitaine de l’équipe nationale féminine de hand-ball, Doungou Camara n’avait pas pourtant pris part à la CAN 2018 qui se jouait au Congo Brazzaville et qui a vu ses coéquipières perdre la finale face aux Angolaises.



A l’occasion d’un entretien accordé au journal Le Quotidien, Doungou Camara invite les autorités à avoir une politique plus accentuée pour leur discipline.



Le Sénégal est en train de connaître une montée fulgurante dans le domaine du hand-ball en Afrique. Avec une belle génération de handballeuses, coachée par Frédéric Bougeant, le Sénégal a franchi un palier important depuis deux championnats d’Afrique (demi-finaliste disqualifié 2016 et finaliste 2018) maintenant.



Interrogée par journal Le Quotidien, Doungou Camara, capitaine des Lionnes a lancé une demande solennelle à l’égard des autorités sportives, en confiant ses attentes pour ce sport qui lui tient à cœur. « Je crois que ce qu’on attend des autorités sénégalaises, c’est qu’elles nous construisent des salles où on pourrait jouer au handball. Que la discipline soit valorisée à sa juste valeur ! Que les équipes masculines et féminines puissent s’entraîner dans de bonnes conditions ! On sait que le Sénégal est bourré de qualités. Après, il faut juste avoir une ligne et marcher sur », confie Doungou Camara.



Cette requête mettrait surtout en exergue le secret de la réussite actuelle de l’Angola dans le sport de handball. Les résultats sont le fruit d’un travail dévoué et bien mûri.

