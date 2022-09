Doyen d’âge de l’Assemblée nationale: Aminata Dia de l’Afp à la place de Wade

Le 12 septembre est un grand jour pour l’histoire de l’Assemblée nationale. Parce que c’est une première que le camp présidentiel se retrouve avec une majorité relative. Mais surtout parce qu’il peut même perdre le perchoir. Mais en attendant, les députés de Benno bokk yaakaar seront dès ce vendredi à Saly pour un conclave, presque un huis clos. Telle une caravane, ils seront convoyés par bus. Bés bi a appris qu’ils y resteront jusque tard dans la soirée du dimanche. Et le lendemain ils rallieront directement l’Assemblée nationale dont le bureau sera installé. Certaines indiscrétions confient que ce rassemblement est dicté par des besoins de «surveiller» et «éviter» d’éventuelles défections. «C’est faux ! C’est une démarche de solidarité à la demande de certains députés», rétorque un autre parlementaire.



Qui ironise d’ailleurs : «N’oubliez pas qu’il peut y avoir des procurations au cas où un député s’absente, comme le prévoit le Règlement intérieur». Quant à Yewwi askan wi, un séminaire est prévu dimanche pour «mettre à niveau» les nouveaux élus et harmoniser les positions. Dans tous les cas, c’est une stratégie qui consiste aussi à ne pas laisser filtrer même les candidats proposés pour le bureau. Et en attendant, la seule chose qui est connue c’est «le plus âgé des membres présents» et qui doit assurer la présidence de la séance jusqu’à l’élection du Président. Il s’agit de Aminata Dia, une responsable de l’Alliance des forces de progrès (Afp), donc de Benno bokk yaakaar. Elle est la présidente des femmes progressistes à Dakar, membre sortant du Hcct. Comptable de profession, la militante de Ngor est née le 20 décembre 1944 à Ziguinchor. Pour ce qui est des benjamins, deux noms circulent : Sokhna Ba, élue sous la bannière de Yewwi askan wi et Serigne Abo Mbacké Thiam de Wallu Sénégal, tous les deux nés en 1990.

Bes bi