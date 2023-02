Dr. Abdou Aziz Kassé, cancérologue: «35% des impuissances sexuelles, sont liées au tabagisme»

Le tabac cause d’énormes problèmes de santé aux fumeurs, mais aussi aux non-fumeurs qui paient un lourd tribut. Cancérologue de son état, Dr. Abdou Aziz Kassé qui faisait une présentation sur les coûts sanitaires et économiques du tabac, lors de l’atelier sur la taxe parafiscale, estime que 35% des impuissances sexuelles sont liées au tabagisme.



«Le tabac est responsable de trois choses, notamment de décès, de maladies et il laisse des handicaps parmi lesquels l’impuissance sexuelle», dit d’emblée, Dr. Abdou Aziz Kassé, rapporte "L'As".



Il renseigne que 35% des impuissances sexuelles sont liées au tabagisme. « Aujourd’hui, 35 % des sujets qui sont impuissants, le doivent au tabagisme. Soit leur tabagisme à eux ou le tabagisme des autres. Et on ne peut pas guérir l’impuissance sexuelle, si on n’arrive pas à arrêter de fumer », soutient-il. A l’en croire, il y a un problème grave dans notre pays qu’il faut régler.



« L’impuissance sexuelle est liée au tabagisme du sujet. Mais elle peut aussi être liée au tabagisme des gens qui fument à côté de ceux qui ne fument pas. Il y a un problème », s’inquiète-t-il. Hormis l’impuissance sexuelle, le cancérologue est revenu sur les produits dits émergents, comme la chicha, le tabac chauffé et la cigarette électronique. « Si l'on ne fait rien, la Chine va créer de petits outils qu'elle va vendre aux jeunes. Et dans ces derniers, il y a du cannabis », alerte-t-il. Ce qui rend malade les gens, selon lui, c'est le tabac et il faudrait taxer le tabac.



« L’alcoolique quand il tombe malade, nous payons pour lui. Il faut taxer son alcool. Le sel ne rapporte rien et si vous taxez le sucre, ils vont brûler le pays. Alors, il faudra taxer l'alcool et le tabac. Dans les magasins, il faut taxer tous les produits transformés et dire aux Sénégalais, que ces taxes parafiscales sont pour les soigner. Et il y aura suffisamment d'argent pour prendre en charge tout le monde », prône-t-il.



Par ailleurs, il souligne que chaque minute, neuf (9) personnes meurent à cause du tabac. « La fumée du tabac a plus de 7 000 composés, dont 39 sont cancérigènes. 800 mille non-fumeurs meurent du tabagisme des autres. Chaque cigarette enlève 14 mn de vie », révèle Dr. Kassé. A l’en croire, les compagnies se replient en Afrique, car les taxes sont très faibles, avec la complicité de certains. « En France, le paquet de cigarettes est à 6 500 FCfa, alors qu'au Sénégal, c'est 600 FCfa. Vous voyez la différence. Donc, il faut surtaxer le tabac. »