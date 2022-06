Dr Abdou Kane Diop sur les vecteurs des maladies cardiovasculaires : «Le mode de vie peut parfois amener certaines pathologies» Les maladies cardiovasculaires sont souvent le fait d’un mode de vie peu sain. Et Dr Abdou Kane Diop estime que la sédentarité, le tabac, l’alcool, les aliments gras, les bouillons, entre autres, en sont les principales causes.

Les maladies cardiovasculaires constituent un véritable problème de santé publique. Face à leur recrudescence au Sénégal, un médecin anesthésiste-réanimateur analyse le phénomène.



«C’est notre mode de vie qui détermine certains types de pathologies. Et vraiment, c’est ce qu’il faut retenir. C’est, entre autres, la sédentarité, le tabac, l’alcool, les aliments gras, les bouillons. En fait, c’est le mode de vie qui, parfois, peut amener certaines pathologies», a dit Dr Abdou Kane Diop.



Le médecin réanimateur de souligner : «Avant, on n’avait pas ça. Aujourd’hui, on en a parce que nous avons épousé un mode de vie qui n’est pas le nôtre. Et la pression professionnelle fait que les gens ne font plus de sport et n’ont pas le temps de le faire.»



Selon lui, en plus de cela, les vecteurs des maladies cardiovasculaires sont bien présents au Sénégal. L’enquête nationale sur les maladies non transmissibles (Steps) de 2021 révèle que l’hypertension artérielle représente 24%, le diabète 2,1% dont 5,4% concerne la tranche d’âge 45 et 59 ans, le cholestérol 19,2% et le tabagisme 5,9%. Pour ce qui est des maladies coronariennes, le premier motif d’hospitalisation en cardiologie représente 25%, soit 542 patients par an.



Un centre privé disposant d’une salle de coronarographie



Face à cette situation, le médecin a mis sur pied un centre avec des collègues cardiologues. «La force principale de ce centre, c’est qu’il sera le seul dans le privé à avoir une salle de coronarographie et d’angioplastie au Sénégal», a fait savoir le docteur Diop.



«Quand on dit coronarographie, cela porte sur le coronaire. Ce sont des artères nourricières du cœur. Et quand on parle de crise cardiaque, cela veut dire que les artères nourricières du cœur sont bouchées ou ont spasmé et le territoire qui était irrigué ne l’est plus, donc n’est pas oxygéné. Parce que c’est le sang qui amène l’oxygène. A chaque fois qu’on a ce qu’on appelle médicalement un infarctus du myocarde, c’est parce que l’artère coronaire est bouchée ou spasmée. Et derrière il y a le tissu cardiaque qui commence à souffrir et si on ne fait pas vite, ce tissu va mourir. Et s’il meurt, cela va créer des insuffisances cardiaques qui vont être très handicapantes», a-t-il expliqué.



Dr Abdou Kane Diop ajoute : «Quand on parle d’anesthésiste-réanimateur, cardiologie, parfois les gens peuvent ne pas comprendre. Mais derrière la cardiologie, c’est des soins d’urgence. Souvent le cœur n’attend pas. Quand on a une urgence médicale, on a besoin de réanimation, de réactions urgentes».

