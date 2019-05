Dr Abdoulaye S. Ndao: "Le Sénégal n'a pas encore ratifié la convention sur l'abolition de la peine de mort" Docteur en Science criminelle, Abdoulaye S. Ndao estime que le rétablissement de la peine de mort n'est pas la réponse adéquate pour faire face à la recrudescence des séries de meurtres. "La peine de mort n'est pas la réponse adéquate. Il existe d'autres formes de sanction. Il y a lieu de souligner que la peine de mort même si elle a été abolie en interne, sur le plan international, le Sénégal n'a pas encore ratifié la convention. Donc, l'Etat peut y revenir à tout moment. Même si depuis 2004, on l'a abolie. Mais, rien ne l'oblige à y revenir. Sur le plan international, on n'a pas encore déposé les textes nécessaires".

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019 à 10:45

Le juriste a relevé sur les ondes de la Sud Fm, la nécessité de "revoir la politique criminelle en insérant dans le Code de procédure pénale, d'autres formes de sanctions. Parce que la peine de mort n'est pas une réponse à la baisse de la criminalité. On peut recourir à la perpétuité, mais avec possibilité d'exclusion de libération conditionnelle, c'est-à-dire qu'il y ait plus de remise de peine.



On peut aussi la rendre beaucoup plus contraignante pour tout condamné à la perpétuité, notamment en faisant une restriction à leur droit de visite et celui de promenade ; les soumettre à un régime d'isolement de jour comme de nuit. Je pense que cela est une réponse plus adéquate".

Selon le Docteur en Science criminelle, "si on appliquait la peine de mort, n'oubliez pas qu'il peut y avoir tout le temps des erreurs judiciaires. Parce que la justice, c'est une question d'homme. Et l'erreur judiciaire, elle est humaine. Donc, il peut avoir des erreurs judiciaires. On peut trouver des formes alternatives de répression plus adéquates et plus appropriées"

