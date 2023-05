Dr Abdourahmane Diouf : « Macky Sall n’a même pas le droit d’organiser ce dialogue, qui n’est qu’un leurre ! »

Pour lui, c’est une nouvelle déception car ce sont les mêmes pratiques qui demeurent ! « Il faut que es systèmes changent ! » martèle –t-il.



A sa suite, Dr Abdourahmane Diouf est monté au créneau, et poussant le bouchon plus loin, il souteint fermement que: « Macky Sall n’a même pas le droit d’organiser un dialogue ! » Pourquoi ? Parce qu’il n’a pas droit à une troisième candidature et ce prétendu dialogue n’est qu’un leurre ! »