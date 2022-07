Dr. Abdourahmane Diouf de la coalition Aar Sénégal, en caravane a Saint-Louis : « notre coalition est la seule à ce jour à avoir présenté un contrat de législature » Le candidat à la députation inscrit sur la liste de la Coalition Alternative pour une Assemblée de rupture « AAR Sénégal », Dr. Abdourahmane Diouf était en tournée à Saint-Louis, où il a insisté sur l’importance pour l’opposition d’avoir une majorité à l’hémicycle. Selon lui, cela lui permettra d’abréger le pouvoir du Président Macky Sall. Il s’est réjoui de la mobilisation et de l’engagement des jeunes de sa coalition à Saint-Louis et révèle que celle-ci est la seule aujourd’hui, à avoir présenté un contrat de législature.

La caravane nationale dirigée par Dr. Abdourahmane Diouf, candidat inscrit sur la liste de la Coalition Alternative pour une Assemblée de rupture « Aar Sénégal », était le week-end dernier dans la capitale du Nord, Saint-Louis, où le leader est arrivé tard dans la soirée. Ce qui n’a pas empêché les militants et sympathisants de sa coalition de patienter jusqu’à cette heure pour lui réserver un accueil chaleureux. Dr. Abdourahmane Diouf a profité de cette occasion pour exhorter les autres coalitions de l’Opposition sénégalaise, à tout mettre en œuvre pour se retrouver à l’hémicycle, avec une forte majorité, afin d’abréger le pouvoir du président de la République Macky Sall.



Se réjouissant également de la forte mobilisation des centaines d’habitants de la cité de Mame Coumba Bang, à son arrivée, mentionne "Sud Quotidien", le candidat à la députation a déclaré à qui veut l’entendre, que « la Coalition Aar Sénégal est bien représentée à Saint-Louis par des jeunes qui sont engagés et très dynamiques, à l’image de la tête de liste départementale, Moussa Diop, qui, avec son équipe, travaille sans relâche pour la victoire de notre Coalition aux élections législatives à venir ».



Il a aussi soutenu que les coalitions de l’Opposition sénégalaise, parmi lesquelles Aar/Sénégal, l’inter-coalition Yewi/Wallu Sénégal, entre autres, peuvent et doivent se retrouver à l’hemicycle, avec une forte majorité, afin d’abréger le pouvoir du Président Macky Sall. Il en a profité aussi pour rappeler que parmi les huit coalitions en lice pour ces élections législatives, seule la coalition Aar Sénégal, à ce jour, a eu à présenter un contrat de législature.

