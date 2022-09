Dr. Abdourahmane Diouf et Cie réclament l'audit des fonds alloués aux inondations et dénoncent "la démission totale de l'Etat de ses responsabilités"

Le parti Awalé de Dr. Abdourahmane Diouf dénonce la démission de l’Etat du Sénégal face au coût cher de la vie. Le parti qui était, samedi dernier, en assemblée générale extraordinaire, exprime sa solidarité aux populations face à la flambée tous azimuts des prix de presque tous les produits de première nécessité. Cette situation devenue insupportable pour beaucoup de Sénégalais, n'a que trop duré, d’après Dr. Diouf et compagnie. A les en croire, cette situation est exacerbée par la démission totale de l'Etat de ses responsabilités de régulateur et de contrôleur du marché. Certes, la conjoncture internationale est une réalité, mais elle peut être jugulée par une priorisation des dépenses, indique le parti Awalé dans un communiqué. Ils demandent au gouvernement d’atténuer la souffrance des Sénégalais.



Par ailleurs, le parti Awalé tient également le pouvoir en place, pour seul responsable du scandale permanent que sont les inondations. Il réclame l'audit des fonds alloués au plan décennal et des sanctions adéquates. Il présente ses condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie lors des inondations et partage la douleur des populations impactées.



En outre, le président du parti, Dr. Abdourahmane Diouf exhorte ses militants à se mobiliser davantage et lance officiellement la reprise de la vente des cartes et les installations des cellules et délégations dans les communes du Sénégal. Il a également lancé le processus d'installation, dans les 6 prochains mois, de la délégation nationale des jeunes et de la délégation nationale des élèves et des étudiants. Dr. Diouf exige la transparence et l'implication de tous les militants du parti sous la supervision du Délégué général, rapporte "L'As".

Ndèye Fatou Kébé