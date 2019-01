Dr. Ahmed Khalifa Niasse dément les propos de Cheikh Niasse sur Walfadjri

La plainte de Dr. Ahmed Khalifa Niasse contre les enfants de son frère Sidy Lamine n'est qu'un mensonge grossier. Car, Dr. Ahmed Khalifa Niasse jusqu'à sa 73 ème année, n'a jamais porté plainte contre qui que ce soit.



Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à le faire. Il se demande comment quelqu'un qui se dit avocat en France, alors qu'il n'a jamais fait l'Ecole du Barreau de Paris, peut s'affirmer faire l'objet d'une plainte sans traçabilité aucune.



Sur les injures publiques contre une des épouses de son père et mère de Khalifa Mohamed Niasse n°1. Il garde le silence sur des propos similaires à l'encontre de sa propre mère (Salma). Notamment à l'endroit de deux de ses frères cadets dont il n'osera jamais exhiber les photos.



D'autre part, et cela va à l'endroit des responsables de Walfadjri, cette structure ne peut être insultatoire à mon encontre.



Toute personne qui s'associera de près ou de loin à ce genre de délits, se verra traduire en justice. Lui et le média avec.

















Communiqué du Bureau de Presse du Palais Ahmadyana