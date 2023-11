Dr. Alioune Diop de l'Apr: « Rien ne justifie les sorties de Bibi Baldé et de Souleymane Jules Diop »

Dr. Alioune Diop, cadre apériste à Mbao, est monté au créneau pour dénoncer les sorties durant ce week-end d'Abdoulaye Bibi Baldé et de Souleymane Jules Diop, qui se sont attaqués au candidat de BBY, le Premier ministre Amadou Bâ. Dans un texte intitulé « Non aux chantages », le président du Conseil d’Orientation du Fonds de développement des transports terrestres estime que « rien ne justifie les sorties de Abdoulaye Bibi Baldé et Souleymane Jules Diop contre le candidat de BBY Amadou Bâ, qu’ils traitent d’amorphe et pas rassurant. Ils savent que politiquement, c’est fini pour eux, donc s’attaquer au candidat Amadou Bâ, reste leur seule possibilité de chantage. Souleymane Jules Diop est en parfaite contradiction avec lui-même, comment peut-on qualifier le PM d’homme d’Etat et le traiter d’amorphe ».



« Les récentes tournées au Nord et à Thiès prouvent sa présence sur le terrain. Si vraiment ils sont sincères dans leur engagement, ils ne doivent pas attendre qu’on les apprivoise pour se joindre à la dynamique de nôtre coalition. Ils doivent spontanément rejoindre les rangs et mener le travail sur le terrain, pour mobiliser les électeurs autour de notre choix, c’est mieux que ces discours démoralisateurs qui, à bien des égards, prennent les relents de chantage qui ne dit pas son nom, où alors qu’ils cherchent un alibi, pour quitter parce ce qu’ils ne croient pas à la victoire au soir du 25 février 2024. Ils n’ont qu’à partir tout de suite, c’est mieux que d’avoir cette attitude et de vouloir faire du grand écart. Il faut vous déterminer chers amis, c’est mieux. Restons mobilisés derrière Amadou Bâ, un homme d’état », exhorte Dr. Alioune Diop, rapporte "Le Témoin".